شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على منحة لتمويل الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكى من خلال الصندوق الائتمانى المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26 أكتوبر 2020.