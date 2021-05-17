هربت من البساتين إلى سوهاج .. الأمن يعيد فتاة هاربة لأسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في إعادة فتاة عقب تركها منزل أهليتها لوجود خلافات عائلية بمحطة سكك حديد سوهاج .

البداية عندما تلاحظ للخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينة على رصيف محطة سكك حديد سوهاج بتواجد فتاة على رصيف المحطة لفترة طويلة دون استقلالها أية قطارات.

بالفحص تبين أنها طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة وبمناقشتها قررت قيامها بترك مسكن أهليتها بسبب وجود خلافات أسرية.

وعلى الفور تم التواصل هاتفياً مع والدها والذى أفاد بتحرير محضر بغياب نجلته و تم تسليم الفتاة له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.

وقدم والد الفتاة الشكر لرجال الشرطة وتقديره للجهد المبذول في رعاية نجلته وإعادتها لأسرتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.