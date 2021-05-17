تأمين 46 ألف جنيه.. تفاصيل مناقصة محدودة لإنشاء 110 ورش رخام وميكا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة عن طريق مديرية الإسكان والمرافق، عن طرح مناقصة محدودة لمشروع إنشاء ورش الرخام والميكا بزهراء المعادي - القطامية وذلك لعدد 110 ورشة بين شركات المقاولات.

وحسب الإعلان الذي حصل الخليج 365 عليه، تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بالعنوان التالي (محافظة القاهرة، مديرية الإسكان والمرافق، إدارة التعاقدات، الدور الثالث بالمبنى الغربي).

وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بإدارة التصميمات.

وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها (مئتان وتسعة وتسعون جنيه مصري لا غير) وتسحب من محافظة القاهرة، مديرية الإسكان والمرافق، بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

كما تبلغ قيمة التأمين الابتدائي 46000 جنيه (فقط ستة وأربعون ألف جنيه مصري لا غير).

ويشترط أن يكون تصنيف المقاول المتقدم للمشروع ضمن بطاقة الاتحاد المصري للتشييد والبناء الخاصة به فئة خامسة على الأقل ويكون ضمن تصنيفها تنفيذ الأعمال المعدنية.

وتقدم العطاءات بنظام المظروفين إحداهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي بالعنوان التالي: (7 ميدان عابدين، المبنى الغربي الدور الثالث، إدارة الشئون المالية، مديرية الإسكان والمرافق، محافظة القاهرة)، وذلك في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهرًا، على ان يحتوي المظروف الفني على أسلوب التصميم المقترح وسابقة الخبرة للأعمال المماثلة، أما المظروف المالي فيشمل الأسعار المطلوبة نظير القيام بالأعمال التي سيتم تحديدها تفصيليًا.

كراسة الشروط والمواصفات.

مقايسة الطرق.

مقايسة الإنارة.

الأعمال الاعتيادية للورش والمبنى الإداري ودورات المياه.

الأعمال الكهربائية للورش والمبنى الإداري ودورات المياه.

أعمال الموقع العام.

شبكة الصرف والمياه للمبنى الإداري ودورات المياه وصرف الأمطار.

أعمال إطفاء الحريق للورش.

مواصفات سور المباني.