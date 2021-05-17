​​"من مكانك بدون الذهاب للشركة".. تعرف على طريقتين لشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة خلال الفترة الحالية لإطلاق أكثر من خدمة جديدة تسهل عمليات شحن العدادات مسبقة الدفع، لأي مواطن عند حدوث أي طارئ بشركات الدفع الإلكتروني أو تعطل السيستم لتلاشي عدم قطع التيار الكهربائي عند نفاذ الرصيد.

وطرحت الوزارة عدة طرق لشحن العدادات مسبوقة الدفع للتسهيل على المواطنين، بعد زيادة عدد العدادات مسبوقة الدفع التي تم تركيبها في إطار خطة الوزارة لاستبدال 30 مليون عداد تقليدي بعدادات مسبوقة الدفع بهدف القضاء على أخطاء الفواتير وعدم الحاجة لمرور قارئ العداد والمحصل بعد ذلك.

ومن أبرز طرق شحن العدادات مسبوق الدفع الشحن، فوري أو عن الفيزا أو من خلال الهاتف المحمول.

ويستعرض "مصراوى" فيما يلى كيفية شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال الطرق المختلفة :_

أولًا: طرق شحن العدادات مسبوقة الدفع من ماكينات "فوري دهب".

1- أفرغ الكارت بإدخاله فى عداد الكهرباء.

2- توجه إلى أقرب منفذ لفوري.

3- اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابعة لها.

4- أدخل الكارت في ماكينة فوري وسيجري الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات إن وجدت.

5- اختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى، حسب رغبتك.

6- أفرغ قيمة الشحن في عداد الكهرباء بوضع الكارت ثم سحبه ثم اضغط على زر العداد لتظهر لكِ القيمة المادية المتاحة (التي شحنتِ بها).

ثانيًا: طريقة شحن كارت العدادات مسبوقة الدفع بـ"الفيزا"

1- تحميل تطبيق سهل (GTPay) الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

2- سجل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

3- اختار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

4- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

5- ادخل الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء.​