بالأسعار والشروط.. "المركزي للتعمير" يطرح شققًا جديدة في مشروع أطلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات التابع للجهاز المركزي للتعمير، فتح باب التخصيص، لعدد من الشقق السكنية كاملة التشطيب بمساحات من 94 مترًا وحتى 120 مترًا، بالبلوك رقم 31 بالمجاورة الأولى بالتجمع السكني الجديد أطلس بحلوان، اعتبارًا من الأحد 23 مايو الجاري.

شروط التخصيص:

1- شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 300 جنيه اعتبارًا من 18 مايو الجاري.

2- يتم التخصيص وفقًا لأسبقية التقديم وسداد النسب المقررة.

3- يتم إغلاق باب التخصيص بانتهاء تخصيص الشقق المعروضة.

4- يوجد أنظمة للسداد الفوري والتقسيط.

5- يتم التسليم شهر يوليو 2022.

- الأسعار:

سجل سعر المتر في جميع الشقق 4460 جنيه، فيما وصل سعر الشقة الـ94 مترًا لـ431 ألف جنيه، بعد اذافة نسب التميز 2%، كما سجلت الوحدة الـ115 متر 512 ألف.

كما سجلت الوحدة الـ107 أمتار 491 ألف بعد إضافة نسب التميز والتي وصلت لـ3%.

نظم السداد:

- يتم سداد 50% من قيمة الوحدة مقسمة لـ10% جدية حجز، 15% عند التخصيص و30% دفعة استلام.

- يتم سداد 50% من قيمة الوحدة على 5 سنوات عبارة عن أقساط شهرية بفائدة البنك المركزي المعلن عنها.