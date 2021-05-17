شكرا لقرائتكم خبر عن فض تجمعات وتحرير 21 محضر نظافة ورفع إشغالات بقرية القرنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة، حملة مكبرة، استهدفت مدينة القرنة وقرى الأقالتة والبعيرات والضبعية، لمتابعة اعمال النظافة وتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق دائرة المركز .

وأسفرت الحملة عن تحرير تحرير 15 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح الفوري ودفع الغرامه المقررة (50 جنيه)، وتحرير 12 محضر نظافة، 9 محاضر اشغالات، ومحضر مخالفة للشروط البيئية، وفض تجمع للمواطنين .

شارك في الحملة حجازى النحاس، ومصطفي جبريل نائبا رئيس المدينة، وادارات المتابعة الميدانية، والاشغالات، والبيئة، ورخص المحلات، ومعدات الحملة الميكانيكية.