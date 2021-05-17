شكرا لقرائتكم خبر عن «حقق صعود جديد».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الاثنين 17 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صعد سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم الاثنين، 17 مايو 2021، من جديد بعد حالة الثبات التي ظل عليها خلال يومى السبت والأحد عند الاسعار المرتفعة التي حققها في صباح السبت، ليحقق الذهب ارتفاعا جديدا لم يحققه من قبل مع عودة عمل البورصات والأسواق العالمية بعد الاجازة الاسبوعية .

وشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا وتخطى نقاط المقاومة التي حددها الخبراء من قبل وهى 1800$ للأوقية حيث يتم التداول حاليا على 1853$ ليصعد المعدن الأصفر لأعلى مع تزايد الطلب عليه وسط مخاوف من اتجاه الاحتياطى الفيدرالى لرفع الفائدة قبل موعدها بعدما أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية ارتفاع التضخم وأسعار المستهلكين وانخفاض طلبات إعانة البطالة لأدنى مستوياتها، ويتوقع الخبراء استمرار صعود الذهب في التعاملات الفورية والعقود الآجلة لزيادة الطلب عليه كملاذ آمن .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في بداية التعاملات اليوم الاثنين 17 مايو، 818.07 جنيه، وكان في نهاية التعاملات، امس الاحد، 812.22 جنيه، وسجل سعر عيار 24 قيراط، 934.94 جنيه وكان 928.25 جنيه، وسجل سعر عيار 18قيراط، 701.20 جنيه وكان 696.19 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في بداية التداول اليوم الاثنين 17 مايو 1،853.97 $ وكانت في مساء الأحد، 1،843.90 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الاثنين 17 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد، 15 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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