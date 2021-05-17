شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على مساحة 4 قراريط بطريق السوفيتيل بالزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح العقيد احمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أن الوحدة المحلية شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة طيبة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية مع عودة العمل للمصالح الحكومية.

وتمكنت الحملة من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد احد المواطنين على طريق محور السوفتيل والمعتدى على مساحة 4 قيراط، وتم إعادة الشئ إلى اصلة بواسطة المتعدى على المساحة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر نظافة، وتحرير 6 محاضر عدم ارتداء كمامات في المواصلات العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.