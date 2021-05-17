شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 30 طن من المخلفات والأتربة في حملة نظافة بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد طارق لطفى، رئيس مدينة الأقصر، حملات النظافة الشاملة وأعمال التعقيم والتطهير داخل مدينة الأقصر، والتي استهدفت طريق منشاة العماري العمومي وطريق السوفتيل الجديد وجامع الرحمة بالفاخورة وملعب نجع العرب وطريق الزناقطة العمومي وطريق المطار والعوابد وابوحسونة والقباحي الشرقي بحي المطار، وشارع الجولي فيل وتفرعاته وجزيرة العوامية وخالد بن الوليد بحي جنوب.

كما تابع «لطفي» أعمال تنفيذ حملة النظافة والتعقيم، بشارع ٢٥ بالسواقي وتفرعاته وشارع سيالة بدران ونزلة جامع عبدالكريم، ونظافة وتعقيم شارع صلاح سالم الشرقي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة، كما تم متابعة نظافة وتعقيم الممشى السياحي والكورنيش.

وأسفرت الحملات المكثفة عن رفع ٣٠ طن من الأتربة والتراكمات، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من فيروس كورونا المستجد، وشارك في الحملات رؤساء حي المطار وجنوب وشرق ووسط ونوابهم لمسؤولي قطاع النظافة، ومدير المتابعة الميدانية، ورجال المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الإشغالات بالمدينة بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة.