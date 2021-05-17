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اليوم استئناف حركة نقل الركاب بين مينائي سفاجا والغردقة والسعودية بعد انتهاء إجازة العيد

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن التوكيل الملاحي للعبارتين القاهرة والرياض استئناف حركة نقل الركاب بين موانئ البحر الأحمر بسفاجا والغردقة وميناء ضبا السعودي اليوم الاثنين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر ليتم استئناف الرحلات البحرية مرة اخري طبقا لجدول الرحلات البحرية المعلن.

وكانت شركة القاهرة للعبارات أعلنت زيادة الرحلات البحرية للعبارتين القاهرة والرياض من ميناءي الغردقة وسفاجا البحريين لميناء ضبا السعودي خلال شهر مايو الجاري وذلك بمعدل ٦ رحلات بحرية أسبوعيا مناصفة بين الميناءين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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