شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تبدأ فى قيد خريجى الكليات دفعة 2019 الأحد 23 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، عن بدء النقابة فترة القيد الثانية لخريجى كليات الأسنان من دفعة 2019، يوم الأحد 23 مايو 2021، وتنتهى يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 ، مشيرا إلى إمكانية تقديم أوراق القيد فى مقر النقابة أو النقابة الفرعية التابعة لمحل سكن الطبيب داخل محافظته، إلا أن الأطباء المتقدمين بأوراقهم للنقابة العامة يتم استلام كارنية العضوية منها أيضا بعد أداء القسم طبقا لمواعيد الإعلان على صفحة النقابة وللأطباء المتقدمين بالنقابات الفرعية الاستلام عن طريق الفرعيات بالمحافظات.

وأكد حمزة، لـ"الخليج 365"، على ضرورة أن يتم قيد الخريجين بالنقابة بنفس عام الانتهاء من سنة الامتياز حتى تضم إلى سنوات الخبرة للطبيب ولا يتعرض لإقرار غرامة قيد بخلال رسوم القيد، لافتا إلى أن النقابة لن تقبل أى ملفات غير مكتملة الأوراق، مشيرا إلى أن النقابة تقبل تقديم الأوراق من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 9.30 صباحا إلى 3 عصرا.

وأشار الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إلى ضرورة حصو الأطباء غير المصريين حتى يتم القيد بالنقابة العامة موافقة أمنية من وزارة الصحة، وخريجى الجامعات الخاصة و الأجنبية لابد من الحصول على خطاب من النقابة العامة مع تقديم الملف للتوجه إلى مكتب التنسيق لمعادلة شهادات الثانوية غير المصرية حتى يتم قبول الملفات بالنقابة ومراجعتها من قبل لجنة القيد، لافتا إلى أن رسوم استخراج ترخيص مزاولة المهنة بالنقابة 130 جنيها.