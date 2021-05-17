شكرا لقرائتكم خبر عن %77 من القراء يتوقعون تأهل الأهلى لنصف النهائى الأفريقى على حساب صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تتوقع تأهل الأهلى لنصف النهائى الأفريقى بعد الفوز على صن داونز 2-0 ؟ "، توقع غالبية القراء حسم النادى الأهلي التأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية التي يحمل لقبها.

وتوقع 77% من القراء حسم النادى الأهلي التأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية، بينما توقع 23% فقط من القراء تأهل صن داونز على حساب الأهلى.



