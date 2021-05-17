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%77 من القراء يتوقعون تأهل الأهلى لنصف النهائى الأفريقى على حساب صن داونز

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تتوقع تأهل الأهلى لنصف النهائى الأفريقى بعد الفوز على صن داونز 2-0 ؟ "، توقع غالبية القراء حسم النادى الأهلي التأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية التي يحمل لقبها. 

 

وتوقع 77% من القراء حسم النادى الأهلي التأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية، بينما توقع 23% فقط من القراء تأهل صن داونز على حساب الأهلى.

 


 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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