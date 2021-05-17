​​سد النهضة| مصدر بـ"الري": مصر لديها خيارات وبدائل ليست عسكرية بالضرورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف مصدر مسؤول في وزارة الري، أن المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فليتمان، استمع لوجه نظر الجانب المصري حول نقاط الاختلاف في أزمة سد النهضة، مضيفًا أنه تفهم المخاطر الناتجة من استمرار أعمال السد بشكل آحادي، مؤكدًا أن هناك توافق بين القاهرة والخرطوم فيما يتعلق بضرورة تحقيق الوساطة الدولية الرباعية؛ لإنجاح المفاوضات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الولايات المتحدة الأمريكية اطلعت بشكل كبير على طلبات مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن أمريكا لا ترغب في فرض قرار على أي من الدول الثلاث، كما أنها تريد حل الخلاف بدون الانحياز إلى طرف دون آخر.

وأضاف المسؤول المطلع على ملف التفاوض، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في الضغط على الجانب الإثيوبي، حتى لا تتفاقم الأوضاع المتوترة هناك، حيث ترى أن أي ضغط على حكومة آبي أحمد يعني توترات أكبر في منطقة القرن الأفريقي.

ولفت إلى أن الخطوط التي وضعتها مصر حول عدم التفريط في حقوقها المائية واضحة لا تقبل الشكك، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بدائل وخيارات أخرى ليست بالضرورة أن تكون عسكرية، مضيفًا: "مصر قالت كلمتها الأمن المائي خط أحمر لا يمكن التهاون فيه".

وانتهت أول أمس جولة المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان، بعد زيارته للدول الثلاث، حيث أصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا تحذر فيه الدول المتنازعة من عدم الاتفاق وتأثير ذلك على استئناف المفاوضات.

وتتفاوض مصر والسودان وأثيوبيا منذ 10 سنوات حول سد النهضة بشكل آحادي، بهدف تخزين 74 مليار متر مكعب لتوليد الكهرباء، والتي توثر على حصص دولتي المصب.