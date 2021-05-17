25 ألف شقة.. جهاز حدائق أكتوبر يعلن البدء في تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إنه تم البدء في تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين"، بالمدينة كمرحلة أولى، وسيتم قريبًا الاستكمال في التنفيذ لنصل لـ60 ألف وحدة ضمن المبادرة.

وأضاف أن أعمال التنفيذ في وحدات سكن لكل المصريين تنوعت بين صب قواعد عادية ومسلحة وأعمال خرسانات متنوعة.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي بدء حجز شقق سكن لكل المصريين نوفمبر الماضي وتم طرح وحدات الإسكان الاجتماعى 90 مترا و75 مترا بالعديد من المدن من ضمنهم مدينة حدائق أكتوبر، حيث سجلت الوحدة الـ90 مترا 310 ألف جنيه، والوحدة الــ75 مترا 244 ألف.

وأشار رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم تسليم ما يقرب من 980 شقة ضمن المشروعات السكنية المختلفة مثل الإسكان الاجتماعي وسكن مصر ودار مصر.

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