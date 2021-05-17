شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم إعادة فتح النادي الاجتماعي بالبحر الأحمر أمام الزائرين والأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة، إعادة فتح النادي أمام الزوار والأعضاء بشكل كامل اليوم الاثنين وذلك بعد إغلاقه خلال إجازة عيد الفطر، كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارة النادى الاجتماعى بالغردقة أنه تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء وحرصا على سلامة المواطنين المقيمين بالمدينة من أعضاء ورواد النادي، الغلق بشكل كامل خلال اجازة العيد مؤكدين على أن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وتنفيذا لتعليمات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.