شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: ٣٣٥ فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة أو الإعارة بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية القوى العاملة فى سوهاج تعيين 594 شابًا من حمَلة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 19 من ذوى القدرات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة- كعب العمل- المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن توفير 139 فرصة عمل، منها 19 من ذوى الهمم والقدرات.

واستعرض الدكتور هشام أحمد أبوزيد، مدير المديرية، فى تقريره للوزير، ما تم إنجازه خلال شهر إبريل الماضى، قائلًا إنه تم صرف 225 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ98 عاملًا، منهم 66 منحة مولود بإجمالى 132 ألف جنيه، و27 ألف جنيه لـ9 عمال «منحة زواج»، و46 ألف جنيه منح وفاة أحد الأقارب لـ23 عاملًا. كما تم صرف منح رعاية صحية لـ817 عاملًا بإجمالى 119 ألفًا و808 جنيهات، فضلًا عن تسجيل 138 عاملًا جديدًا.

وأضاف أن المديرية استخرجت 597 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة حرفة، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فتم التفتيش على 327 منشأة، وإعادة التفتيش على 574 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 106 محاضر، وإعطاء مهلة قانونية لـ484 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها، فضلًا عن بحث 22 شكوى ومنح 5 تراخيص.

فى سياق متصل، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية استطاع توفير 335 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة أو الإعارة المتواجدين داخل المملكة بإحدى الشركات الكبرى فى مجال الأغذية، على أن يحدد الراتب وفقًا للخبرة والكفاءة.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى، المستشار الإعلامى للوزارة، إن الوزير تلقى تقريرًا عبر الملحق العمالى، أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أن المهن المطلوبة هى 100 فرصة مبيعات ومعلبات وسلع استهلاكية، و80 مبيعات لحوم ومبيعات ألبان وأجبان، و25 مبيعات محمصة، و80 مبيعات خباز، ومبيعات مأكولات بحرية، و50 مبيعات فواكه وخضروات.

وأوضح أنه على الراغبين فى التقدم للوظائف المتاحة ممن تنطبق عليهم الشروط إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكترونى Workforce @al-sadhan.com، موضحًا بالعنوان البريدى وصف الوظيفة المتقدم لها.