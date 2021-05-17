شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط ٥ حالات زواج لأطفال خلال عيد الفطر بـ«المنيا» و«الغربية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة عن إحباط ٥ حالات زواج لأطفال لم يبلغن السن القانونية وذلك بالغربية والمنيا خلال عيد الفطر.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس، إنه تم استقبال الوقائع من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل ١٦٠٠٠، والذى يعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الفطر، وأوضحت أن الحالة الأولى كانت بالغربية، حيث عزمت والدة الطفلة «س»، والتى تبلغ من العمر 15 عاما، والمقيمة بالمحلة الكبرى، بتزويجها قبل بلوغها السن القانونية، وتم استدعاء الأم وتم تقديم جلسة مشورة أسرية وتحرير محضر بالواقعة، ووقعت والدة الطفلة على تعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية.

وأوضحت السنباطى أن الواقعة الثانية كانت لطفلة تبلغ من العمر 16 عاما، مقيمة بالمحلة الكبرى، حيث قامت الجدة للأب بالإبلاغ عبر خط نجدة الطفل وطلب التدخل العاجل تجاه والدة الطفلة «م»، والتى تعتزم تزويجها قبل بلوغها السن القانونية، وتم استدعاء الأم والخال، وتبين إصرار والدة الطفلة على إتمام إجراءات زفافها، وذلك ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وفى هذا السياق استدعت نيابة مركز المحلة الكبرى الجزئية والدة الطفلة ووقعت إقرارا بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية.

وأشارت السنباطى إلى أن البلاغ الثالث ورد لخط نجدة الطفل مفاده قيام أسرة الطفلة «ص»، البالغة من العمر 16 عاما، والمقيمة بمركز بسيون قرية صان الحجر بالغربية، باتخاذ إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية، وذلك ثالث أيام عيد الفطر، وقد وقع والدها إقراراً وتعهداً بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية، وكانت الواقعة الرابعة بشأن عزم والد الطفلة «د» البالغة من العمر 17 عاما، بـالمنيا، على تزويجها قبل بلوغها السن القانونية، وتم استدعاء والد الطفل بمركز شرطة المنيا، ووقع والدها تعهداً بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية، وكان البلاغ الخامس بشأن قيام المأذون «ع » بتحرير عقد زواج للطفلة «أ»، والتى تبلغ من العمر 16 عاما، والمقيمة بمركز ملوى محافظة المنيا، والتى قرر والدها تزويجها قبل بلوغها السن القانونية، وتم استدعاء والد الطفل بمركز شرطة ملوى، ووقع والدها إقرارا تعهداً بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية.