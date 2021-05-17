شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن نتيجة الاختبارات لمسابقة شركة مياه الشرب في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء عن نتيجة الاختبارات التحريرية للمسابقة الخاصة بالوظائف الشاغرة بقطاع التشغيل والصيانة بمحافظة شمال سيناء.

وأكدت الشركة في بيان، أنه يتم الإستعلام عن النتيجة من خلال الرقم القومى للمتقدم وذلك من خلال الموقع الرسمى للشركة والذى سيتم الإعلان عنه لاحقا بجروب التليجرام.

أضاف البيان، أنه عند استعلام المتقدم عن النتيجة بالرقم القومى من خلال الموقع الرسمى للشركة ويجد أنه مرشح لأجراء الأختبارات العملية ستظهر رسالة توضح الموعد والمكان المحدد لإجراء الإختبار.

أوضحت الشركة أنه تم تحديد الفترة من الساعة العاشرة صباحًا يوم الإثنين الموافق ١٧ مايو 2021م وحتى الساعة الثانية ظهرًا يوم الأربعاء الموافق ١٩مايو 2021م لتظلمات الغير مجتازين للإختبارات التحريرية وذلك من خلال الرابط المخصص لذلك والموجود بنتيجة البحث.

قالت الشركة، أن المتقدمين من ذوي الهمم تم إستثنائهم من الإختبارات وجارى تحديد موعد لإجراء المقابلة الشخصية.