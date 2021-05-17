واسفرت الحمله عن تحرير ٢٦ محضر مخالفة مواعيد الغلق و٨ محضر عدم ارتداء كمامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قادت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق بحضور نواب رئيس المدينة والاشغالات والغلق الإداري مساء الاحد حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الامنية وذلك لتنفيذ وتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بالاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وبغلق المحلات المخالفه بمدينة دسوق.

شكرا لقرائتكم خبر عن 26 محضرا لمخالفة مواعيد غلق المحلات و8 لعدم ارتداء الكمامة في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية