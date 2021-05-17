شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: لا يوجد بطيخ أو خوخ «مسرطن» متداول بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إنه لا يوجد انتشار لبطيخ أو خوخ مسرطن فى الأسواق.

وأضاف «القرش»، فى تصريحات صحفية، أن مصر تطبق حاليًا برنامجًا على أعلى مستوى من التقنية الحديثة، التى ترصد متبقيات المبيدات لعدد كبير من المحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تمامًا، وخالية من أى مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قِبَل المعامل المعتمدة من الوزارة للتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات القياسية.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ برنامج وطنى لرصد متبقيات المبيدات فى الخضروات والفاكهة بالأسواق المحلية، حيث يتم أخذ عينات من الخضروات والفاكهة من عدد من الأسواق الرئيسية بمختلف المحافظات وإجراء التحاليل لها بمعامل الوزارة للتأكد من توافقها مع النسب المسموح بها أو اتخاذ إجراء بشأن أى مبيد يُكتشف أن له متبقيات فى المنتج المتداول، متابعًا: «لتنفيذ البرنامج الوطنى لرصد متبقيات المبيدات، تم تأهيل وتدريب 12 ألفًا و180 من مُطبقى المبيدات، ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائى، وكذلك إعداد برامج تدريبية لكل محصول وإدارته، بداية من الزراعة حتى الحصاد». وشدد على أنه لا صحة لانتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأسواق، وأن الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة، لافتًا إلى استمرار شَنّ الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كل الأسواق وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال ضبط أى مخالفات.