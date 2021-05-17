شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة كفر الشيخ تقود فرق من المبادرات الرئاسية لعلاج أهالي البرلس وبلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ بالإشتراك مع فرق التواصل المجتمعى بالمديرية والوزارة وفرق مبادرات ١٠٠ مليون صحة مدينتى بلطيم وبرج البرلس في رابع أيام عيد الفطر وتم عمل جولة ميدانية لأماكن تجمع الصيادين والميادين والأسواق والأماكن المتوقع إزدحامها وذلك لعمل حملة توعوية لنشر الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس الكورونا المستجد وتعليمهم طريقة غسل الأيدى وقاموا بتوزيع الكمامات والمطهرات وطريقة إستخدامها والتخلص منها بطريقة آمنة.

كما قامت الفرق الخاصة بمبادرات ١٠٠ مليون صحة بعمل التحاليل والفحوصات الخاصة بمبادرتى دعم صحة المرأة والكشف عن الأمراض السارية المزمنة حيث يتم تعليم السيدات كيفية الفحص الذاتى للإكتشاف المبكر لسرطان الثدى وكذلك قياس الوزن والضغط وتحليل السكر ويتم تحويل الحالات للمستشفيات لتلقى العلاج اللازم .

وآشادت وكيل وزارة الصحة بالمجهود المبذول من قبل الدولة ووزارة الصحة والسكان في دعم هذه المبادرات وأن هذه المبادرات مستمرة على مستوى مراكز محافظة كفرالشيخ بالمراكز الطبية والوحدات الصحية وتهدف إلى الإكتشاف المبكر لهذه الأمراض.