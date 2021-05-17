شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تدعم مراكز شباب بئر العبد ماليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعم عدد من مراكز الشباب في مركز ومدنية بئر العبد بشمال سيناء ، ماليًا من الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.

وأكد سامي كامل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بشمال سيناء، أنه تم دعم مركز شباب 6 أكتوبر بمبلغ 10 آلاف جنيه، ودعم مراكز شباب التعاون وأبو صقر ورمانة بمبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهم.

أضاف عضو مجلس النواب، أنه سيتم تحويل المبالغ المالية من وزارة الشباب والرياضة إلي الوحدة الحسابية لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، لصالح مراكز الشباب المذكورة.