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وزارة الشباب والرياضة تدعم مراكز شباب بئر العبد ماليًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعم عدد من مراكز الشباب في مركز ومدنية بئر العبد بشمال سيناء ، ماليًا من الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.

وأكد سامي كامل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بشمال سيناء، أنه تم دعم مركز شباب 6 أكتوبر بمبلغ 10 آلاف جنيه، ودعم مراكز شباب التعاون وأبو صقر ورمانة بمبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهم.

أضاف عضو مجلس النواب، أنه سيتم تحويل المبالغ المالية من وزارة الشباب والرياضة إلي الوحدة الحسابية لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، لصالح مراكز الشباب المذكورة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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