شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة إبشواى: غلق ملعب كرة قدم و3 مقاهي ومصادرة 40 شيشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بالفيوم بالتنسيق مع الشرطة، حملة مكبرة بشوارع المدينة والقري التابعة لمركز ابشواي لمتابعة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والإلتزام بمواعيد الغلق المحددة.

وقال مراد مسعود رئيس المركز أن الحملة استهدفت شوارع المدينة وشارع الجلاء بابو جنشو وشارع الجمهورية وشرق السكة الحديد وطريق السنجأ وطريق العضامي، وأسفرت الحملة عن غلق ملعب كرة قدم لعدم التزامه بمواعيد الغلق المحددة بالإضافة إلى غلق ٣ مقاهي مخالفة ومصادرة محتوياتها من كراسي وترابيزات و٤٠ شيشة وثلاث شاشات عرض وثلاث إسطوانات غاز ذلك لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية وقرار حظر تقديم الشيشة لرواد المقاهي والكافيتيريات وعدم الإلتزام بمواعيد الغلق المحددة.واضاف ان الحملة أسفرت عن رفع وإزالة عدد ٥ حالات إشغال طريق عوائق وتعدي على الطريق العام.