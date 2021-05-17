شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات إسعاف شمال سيناء تستعد لنقل المصابين الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد سيارات الإسعاف بشمال سيناء لنقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وتتمركز 45 سيارة إسعاف مجهزة في معبر رفح البري استعدادًا لنقل الجرحى والمصابين للعلاج في المستشفيات المصرية التي حددتها وزارة الصحة لاستقبال المصابين الفلسطينيين.

وكانت السلطات المصرية فتحت، أمس، معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيًا، لعبور الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، بناء على توجيهات القيادة السياسية المصرية.