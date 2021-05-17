شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد»: فرق التواصل المجتمعى قدمت التوعية لـ 75 ألفًا فى 3 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعى بالوزارة قدمت التوعية الصحية لمواجهة فيروس كورونا لأكثر من 75 ألف مواطن بـ ٣ محافظات، فيما تم نشر فرق التواصل المجتمعى، أمس، بمحافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم، ومدينة رأس البر بمحافظة دمياط، ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى محافظتى الجيزة وبورسعيد.

وأضاف خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الفرق تجوب مختلف أنحاء المحافظات، وتقوم بالمرور على الأسواق العامة، والمقاهى، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، ويتم تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعى، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية، لافتًا إلى أنه يتم تقديم شرح عملى للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

ولفت «مجاهد» إلى أن الفرق الطبية بمبادرات «100 مليون صحة»، تقوم بالتعاون مع فرق التواصل المجتمعى بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وخصوصًا بمبادرة «رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى»، وصرف العلاج للمرضى بالمجان من خلال العيادات المتنقلة، كما يتم المرور على المرضى بالعزل المنزلى بالتعاون مع الفرق الطبية بـ«مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات فيروس كورونا بالعزل المنزلى»، للاطمئنان على حالاتهم الصحية وتوزيع حقائب أدوية بروتوكولات العلاج لهم بالمجان، وكذلك تقديم التوعية لهم بالأساليب الصحية خلال فترة العزل المنزلى، وتوجيه الحالات التى تحتاج إلى رعاية متقدمة للمستشفيات لتلقى الخدمة الطبية اللازمة، حرصًا على صحتهم.

وأعلنت الوزارة خروج 760 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتم تسجيل 1203 إصابات جديدة، ووفاة 63 حالة.

وأكدت وزارة الصحة عدم صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى وبرنامج «واتس آب» من توجه المواطنين لتلقى لقاح كورونا دون التسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص لتلقى اللقاح، أو دون انتظار وصول رسالة للمواطنين بموعد ومكان تلقى اللقاح، حيث إن تلك المعلومات عارية تمامًا عن الصحة.

إلى ذلك، واصلت المحافظات، أمس، جهودها لمواجهة انتشار كورونا، من خلال تكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية أو استمرار التطعيم من خلال المراكز المختلفة، أو فرق التوعية بخطورة الفيروس.

فى الإسكندرية، قاد الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل أول الوزارة الصحة، فرق التثقيف الصحى والرائدات الصحيات، أثناء القيام بحملة توعية طبية للمواطنين بخطورة الفيروس وكيفية التعامل والوقاية منه والتأكيد على وجوبية ارتداء الكمامة واستعمال المطهرات. وقال إن 6 فرق للتواصل المجتمعى شاركت فى التوعية، مشيرًا إلى أن فرقا من التثقيف الصحى بالتعاون مع الرائدات الصحيات تجولت فى الأسواق العامة والمقاهى ومحطات الترام والمحال التجارية وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على فرق التطعيم ضد الفيروس، وتم خلال الجولات شرح طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية التى يجب اتباعها، وأهمية ارتداء الكمامة وغسل الأيدى جيدًا واستخدام المطهرات والحفاظ على التباعد المجتمعى، بالشرح العملى للمواطنين وأهمية المبادرات التى تقدمها الوزارة مثل مبادرة ١٠٠ مليون صحة.

وأجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة مساء أمس الأول، بحى شرق شبرا الخيمة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشوارع والتزام المحال التجارية والكافيهات بمواعيد الغلق المحددة فى التاسعة مساءً والتزام المواطنين بإجراءات التباعد وارتداء الكمامات فى وسائل المواصلات وفى الشوارع.

وأسفرت الجولة عن تحرير 70 محضر عدم ارتداء كمامة، وضبط 7 كافتيريات ومحال مخالفة لمواعيد الغلق، وتم غلق المحال وتشميعها وتحرير محضر بالواقعة، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات على مدار العشرة أيام الماضية عن ضبط 1432 شيشة وتحرير 2310 محاضر عدم ارتداء كمامة و223 غلق مقهى و334 محضر مخالفة مواعيد الغلق.

وفى الأقصر، أعلنت مديرية الصحة بدء تطعيم لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، داخل المراكز الطبية الجديدة التى تم اعتمادها من هيئة الرعاية الصحية والتى تتمثل فى مستشفى طيبة التخصصى لخدمة الأهالى بمركز إسنا، ومستشفى حورس، لخدمة الأهالى بمركز أرمنت، ومستشفى العديسات لخدمة أهالى الطود، بجانب مركز طبى القرنةً بجوار مستشفى القرنة المركزى لخدمة أهالى البر الغربى، بجانب مركز تحيا مصر ومستشفى الحميات بمدينة الأقصر، وذلك تحت مظلة هيئة الرعاية الصحية، وبحضور عدد من القيادات الطبية والتنفيذية.

وتلقى اللقاح داخل المراكز الجديدة المخصصة نحو 91 شخصا ممن سجلوا على موقع وزارة الصحة، كما شهدت المحافظة إقبالًا كبيرًا من السائحين الأجانب والمقيمين فى عدة مناطق من الأقصر للتسجيل على موقع الوزارة للحصول على تطعيم لقاح فيروس كورونا.