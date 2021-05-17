شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات مصرية تصل إلى قطاع غزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدخلت السلطات المصرية كمية من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، عبر بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء.

وحملت الشاحنات التي تحمل المساعدات المصرية للقطاع لافتات كتب عليها «كل الدعم والمساندة من الشعب المصري للشعب الفلسطيني»، وعليها صور للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعلام مصر.

وكانت السلطات المصرية فتحت، أمس، معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيًا، لعبور الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، بناء على توجيهات القيادة السياسية المصرية.

مساعدات الي قطاع غزة

مساعدات الي قطاع غزة

مساعدات الي قطاع غزة