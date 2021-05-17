شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة تجتاح البلاد.. و«الأرصاد»: تنخفض ٧ درجات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجبرت درجات الحرارة المرتفعة، أمس، عددًا كبيرًا من المواطنين على اللجوء إلى النيل للاستحمام، وخلت شوارع من المواطنين، ولقى شخصان فى المنيا والشرقية مصرعهما غرقًا، بينما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة، اليوم، بمعدل 7 درجات، ويسود فى القاهرة والوجه البحرى طقس حار، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبعيدًا عن القرى السياحية، جذب شاطئ «الكلتنى» جنوب مدينة الشلاتين على البحر الأحمر شباب وأطفال القرى والتجمعات البدوية وأبناء القبائل بالمنطقة لقضاء أيام إجازة عيد الفطر.

وانتشلت فرق الإنقاذ النهرى فى محافظة المنيا جثة غريق لقى مصرعه أثناء الاستحمام بمجرى نهر النيل، أمام قرية بنى حسن الشروق التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة. وتلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانتشال فريق الإنقاذ النهرى جثة نادى عماد صابر، 34 سنة، لا يعمل، مقيم فى معصرة ملوى، من مجرى نهر النيل، أمام قرية بنى حسن الشروق، وكشفت التحريات أنه لقى مصرعه أثناء الاستحمام بمجرى النهر.

وفى الشرقية، انتشلت قوات الإنقاذ النهرى، جثة لشاب فى الثامنة عشرة من عمره، عُثر عليه غارقًا فى مياه ترعة الإسماعيلية.

وفى الوادى الجديد، خلت الشوارع من المارة جراء ارتفاع الحرارة، بجانب إغلاق الحدائق والمتنزهات والمناطق الترفيهية العامة خلال الفترة الحالية لضمان عدم وجود تجمعات وتزاحم لضمان عدم انتشار فيروس كورونا.