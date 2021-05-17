شكرا لقرائتكم خبر عن وفد ليبى فى القاهرة لبحث تسهيلات عبور المسافرين والبضائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تقارير ليبية عن زيارة وفد من وزارة الخارجية الليبية إلى القاهرة لبحث مطالب بتسهيلات فى المرور والعبور من المنافذ البرية والجوية للمسافرين والبضائع.

وقالت التقارير إن الوفد الليبى جاء برئاسة محمود خليفة التليسى، وكيل الشؤون الفنية فى وزارة الخارجية، وأوضح رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية- المصرية، إبراهيم الجرارى، أن المفاوضات اتسمت بالانسيابية الشديدة، وأن المطالب فحواها تسهيل حركة مرور المسافرين والبضائع فى منفذ السلوم البرى، وإلغاء الرسوم المفروضة على المسافر الليبى، وتفعيل الاتفاقيات السابقة بين الدولتين، وعودة رسوم السيارات السابقة كما كان الحال قبل 2011، فضلًا عن السماح بدخول سيارات الإسعاف إلى جميع المدن المصرية. كما تضمنت فتح مطار القاهرة أمام رحلات الطيران الليبى للعمل على دخول العمالة الوافدة عبر المنافذ الرئيسية للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وإنهاء الرسوم المفروضة على عبور الليبيين من خلال منفذ السلوم، خاصة أنها ليست مدرجة من خلال الدخول لأى منفذ آخر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الانتقال السلس للسلطة إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فى ليبيا يجدد الأمل فى إعادة توحيد ليبيا ومؤسساتها من أجل سلام دائم. وأضاف «جوتيريش»، فى تقرير إلى مجلس الأمن الدولى، نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن التقدم يجب أن يستمر على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية للسماح بإجراء الانتخابات الليبية فى 24 ديسمبر المقبل، موضحًا أن المرتزقة السوريين والأتراك لايزالون ينشطون فى ليبيا. وأشار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إلى أنه من المتوقع أن تنتهى المفوضية من التحضير والاستعداد للانتخابات فى 15 يونيو المقبل، متوقعًا إجراء الانتخابات فى موعدها بسبب توافق معظم الأطراف المحلية والدولية على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابى كما هو مقرر.