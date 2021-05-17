شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسى» و«ماكرون» فى لقاء قمة بـ«باريس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وقمة تمويل الاقتصادات الإفريقية، اللذين يُعقدان اليوم وغدًا على التوالى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، ومن المقرر أن يتناول الرئيس خلال «مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان» أهمية تكاتف المجتمع الدولى لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية المهمة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية فى هذا الصدد على مختلف المستويات.

وأضاف أن الرئيس سيلقى الضوء- خلال أعمال «قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية»- على مختلف الموضوعات التى تهم دول القارة فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وتيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها.

وأشار متحدث الرئاسة إلى أن برنامج الزيارة إلى فرنسا يتضمن كذلك عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون لبحث موضوعات العلاقات الثنائية التى تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة الماضية، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولفت إلى أنه من المقرر كذلك أن يعقد الرئيس السيسى عددًا من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين ورؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، كما يجتمع على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.