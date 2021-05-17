شكرا لقرائتكم خبر عن «الرى»: تطوير منظومة الصرف الزراعى لـ8.4 مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة فى زمام قدره 7.2 مليون فدان، وكذلك توسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الاستصلاح فى زمام قدره 800 ألف فدان، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة فى المناطق القديمة والجديدة فى زمام وقدره 374 ألف فدان، بإجمالى 8.4 مليون فدان تقريباً، وجار إعادة توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية على المصارف مثل الكبارى والهدارات والبدالات، كما تم تنفيذ مشروعات صرف مغطى فى زمام قدره ٦ ملايين فدان بالوجهين البحرى والقبلى.

وأضاف «عبدالعاطى»، فى تصريحات صحفية، أمس، أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى، بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، موضحا أنه تم الانتهاء فى العام الماضى من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف واحد مليون متر مكعب يوميا.

وأوضح أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى 5 ملايين متر مكعب يوميا، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعى وتحسين البيئة بشرق الدلتا، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال (سحارات وأعمال مصارف مكشوفة وأعمال ترابية وأعمال صناعية ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد).

إلى ذلك، أكد تقرير رسمى أصدرته هيئة الصرف أنه تم تنفيذ عمليـة تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط بطول 3.650 كيلومتر لتوسعة الطريق وخلق محور مرورى أكثر تطوراً بدءاً من شارع الهرم فى اتجاه الدائرى الجنوبى أسفل محور المريوطية.