شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تطوير دليل طرق الأبواب لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن زيادة الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مشروع ""2 كفاية، من خلال تنظيم حملات الزيارات المنزلية لتوعية الأسر بخطورة الزيادة السكنية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وذلك لاستكمال تحقيق أهداف المشروع حيث تم تطوير دليل طرق الأبواب لتوعية الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول زيادة الإنجاب.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وهو حق الأسرة فى تحديد عدد أبنائها، وتأمين حقها فى الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.

يذكر أن عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى - والمشرف العام على مشروع " 2 كفاية " ، أن المشروع يستهدف توعية مليون و148 ألف سيدة من المستفيدات من برنامج "تكافل " تحت سن الأربعين عاما، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأن نسبة الأمية بين هؤلاء السيدات تصل الى 62% ويعمل المشروع على توعيتهم بخطورة الزيادة السكانية .