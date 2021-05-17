شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مترو عدلى منصور الأكبر بالشرق الأوسط وتربط 5 وسائل نقل.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق، أن محطة عدلى منصور تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط وتتكون من مجموعة محطات تربط شبكة مترو أنفاق القاهرة مع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية الجارى تنفيذه حاليا وخط سكة حديد السويس وخط الأوبيسات الترددية التي ستصل مطار القاهرة وموقف السوبر جيت الذى سيربط المحافظات.

وأضافت المصادر، أن محطة عدلى منصور تربط 5 وسائل نقل مختلفة، وتمثل نهاية الخط الثالث للمترو وستكون بداية محطات القطار الكهربائى وخط سكة حديد السويس وخط أتوبيسات المطار، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة المترو ضمن الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث التي تم افتتاحها للجمهور منذ شهور فيما جارى استكمال باقى المحطات.

وأوضحت المصادر، أن محطة مترو عدلى منصور المدرجة بالجزء الثانى بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث ليست مجرد محطة نهائية، لكنها محطة تبادلية للربط بين الخط الثالث لمترو الأنفاق وخط سكة حديد السويس ومشروع القطار الكهربائى المقرر يمتد ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى أنها ستضم محطة حافلات تربط بين المحافظات المختلفة موقف سوبرجيت.