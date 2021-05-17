شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن جدول امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2021 خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2021، وتفاصيل عقد الامتحانات ومواعيدها، خلال الأيام المقبلة، مع تحديد أعداد الطلبة المتقدمين للامتحانات وأيضا لجان السير وضوابط الامتحانات حرصا على صحة وسلامة الطلاب فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وكان قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن مواعيد مقترحة لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الجارى، موضحة أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات العملية والتدريبات المهنية من السبت 5 يونيو 2021 إلى الخميس 17 يونيو، كما تبدأ الامتحانات التحريرية من السبت 19 يونيو حتى الخميس 1 يوليو 2021، على ان يتم البدء فى تقدير الدرجات للدور الأول والتصحيح من السبت 26 يونيو حتى السبت 10 يوليو، وتكون إجازة عيد الأضحى من الاثنين 19 يوليو، حتى السبت 24 يوليو 2021، على أن يتم إعلان نتيجة الدور الأول يوم 29 يوليو 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدور الثانى من المقرر أن تبدأ السبت 21 أغسطس 2021، إلى الخميس 2 سبتمبر، ويبدأ تقدير الدرجات وتصحيحها الجمعة 3 سبتمبر، على أن يتم اعتماد نتيجة الدور الثانى لطلاب الدبلومات الفنية يوم الأحد 12 سبتمبر 2021.