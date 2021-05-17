حدث ليلا| تصريحات السيسي بشأن تطورات الوضع في غزة وتفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة السبت والساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالتعاون مع شركة "داسو" للصناعات الجوية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع شركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، والذي يعكس مدى عمق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، مصر وفرنسا، خاصةً في ضوء ما تمثله القطع العسكرية التي تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لقدرات القوات المسلحة المصرية.

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-الكوتة أم القرعة؟.. شركات السياحة تعلن جاهزيتها لتنظيم الحج لإنقاذها من الضياع جراء جائحة كورونا

علق عدد من أصحاب شركات السياحة المصرية، على إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج.

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-سيارات نقل تحمل مساعدات لقطاع غزة في طريقها إلى معبر رفح (صور)

تداول رواد التواصل الاجتماعي، صورًا لحافلات مصرية تحمل مساعدات طبية وغير طبية للشعب الفلسطيني في طريقها إلى معبر رفح.

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-السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، في مقر إقامته بباريس.

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-الرئيس السيسي يوجّه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، توجيهات بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، كذلك وجّه بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

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-تيسيرات غير مسبوقة.. ننشر تعديلات قانون الشهر العقاري قبل مناقشتها في البرلمان

حصل موقع "الخليج 365" على التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقاري، والتي يتم إعدادها بوزارة العدل بالتنسيق مع مصلحة الشهر العقاري تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت فبراير الماضي، بضرورة تقديم تعديلات تلبي احتياجات المصلحة العامة وتساهم في تسهيل إجراءات تسجيل الوحدات العقارية.

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-مسافة عطارد والشمس 22 درجة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر غدا الإثنين الموافق 17 مايو 2021.

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-كم تبلغ تكلفة تسجيل الشقة في الشهر العقاري؟.. تعرف على التعديلات المقترحة

اشتكى كثيرون من الرسوم الخاصة بتسجيل العقارات في الشهر العقاري؛ مما دفع رئيس الجمهورية، في فبراير الماضي، لإرجاء تنفيذ القانون والنظر إلى الرسوم الخاصة بالتسجيل.

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-الصحة تصدر بيانا مهما بشأن حجز لقاحات كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبرنامج "واتس اب" من توجه المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا دون التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح أو دون انتظار وصول رسالة للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، حيث أن تلك المعلومات عارية تمامًا عن الصحة.

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-بالفيديو.. تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الوضع في غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريح رسمي حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، إن الوضع الحالي يتطلب وبشكل عاجل عودة الهدوء لوقف أعمال العنف والقتل.

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-58 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان الأحد، عن خروج 901 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 181478 حالة حتى اليوم.

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-في أول تصريحات له.. رئيس "المعاهد الأزهرية": رفع مستويات المعلمين أهم الأولويات

قال الدكتور سلامة جمعة داوود الرئيس الجديد لقطاع المعاهد الأزهرية، إن تكليفَه من قبل فضيلةِ الإمامِ الأكبر شرفٌ عظيمٌ وثقةٌ غاليةٌ، أسأل اللهَ تعالى أن يعينني عليها.

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-السيسي والبرهان يؤكدان التمسك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم في العاصمة الفرنسية باريس مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

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-مصدر بـ"الري" يكشف حقيقة عقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة

كشف مصدر مطلع بوزارة الري، حقيقة انعقاد جلسة جديدة من المفاوضات بين القاهرة والخرطوم من جهة وأديس أبابا من جهة أخرى، خاصة بأزمة سد النهضة، موضحًا أن المفاوضات متوقفة نتيجة استمرار إثيوبيا في اتباع سياسة "مفاوضات بلا نهاية".

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-بعد نفي الكنيسة صدور بيانات جديدة.. ننشر قرارات ضبط الحياة الرهبانية بعد مقتل الأنبا إبيفانيوس

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه تداول على بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يشير إلى بيان صادر عن قداسة البابا تواضروس الثاني، يخص الرهبان والأديرة، مشددة على أنه لم يصدر عن قداسة البابا أي بيانات بهذا الخصوص، وأن ما يحويه هذا المنشور عارٍ تمامًا من الصحة.

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-بداية من الغد.. المترو يعلن تعديل مواعيد قيام آخر قطارات من المحطات النهائية

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تعديل مواعيد قيام أخر القطارات من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، بداية من صباح غدٍ الاثنين.

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هل تصل القاهرة؟.. آخر تحركات عاصفة ترابية تضرب شمال الصعيد (صور)

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا أعلنت فيه آخر تطورات العاصفة الترابية التي تضرب شمال الصعيد حاليًا.

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-برلماني يدعو لتحرك دولي وعربى وإسلامي لإدانة جرائم إسرائيل أمام الأمم المتحدة

دعا الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى تحرك جماعي من الدول العربية والإسلامية لإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة والقدس أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والمطالبة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تمهيدًا لإحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية.

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-ننشر أبرز المعلومات عن قانون الصكوك السيادية قبل مناقشته أمام "الشيوخ" غدًا

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة غدًا الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.

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-فجرا.. ٥٠ غارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في قطاع غزة.

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-سفينة إنقاذ تنتشل 172 شخصاً من قوارب خشبية في البحر المتوسط

أنقذت سفينة الإغاثة "سي أي 4" يوم الأحد 172 مهاجرا من قوارب خشبية غير صالحة لأعالي البحار في البحر المتوسط، وفقا لمنظمة "سي أي" المشغلة للسفينة.

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-مجموعة كولومبية تخطف ثمانية جنود فنزويليين

قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز إن ثمانية جنود فنزويليين تعرضوا للأسر في قتال مع جماعات كولومبية.

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-آلاف السعوديين يغادرون المملكة بعد 16 شهرا من تعليق السفر بسبب كورونا

بدأ اليوم الإثنين آلاف السعوديين السفر إلى خارج المملكة بعد حوالي 16 شهرا من تعليق السفر بسبب جائحة كورونا.

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-مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ينشر صورا لمطلوبين بقضية اقتحام مبنى الكونجرس

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) صورا ومقاطع مصورة لمشاركين في اقتحام مبنى الكونجرس في يناير الماضي، وطلب المساعدة في تحديد هويتهم.

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-شكري يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالاً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، بحثا خلاله تطورات الوضع المتأزم في الأراضي الفلسطينية.

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-صاروخ المقاومة بـ 300 دولار.. كيف أرعبت الفصائل الفلسطينية دولة الاحتلال بأقل التكاليف؟

4 أيام فقط منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة كانت مُهلة كافية للفصائل الفلسطينية للرد بقوة على الاحتلال، صواريخ من كل صوب وحدب وُجهتها هي دولة الاحتلال، أحدثت أضرارًا في الممتلكات والمنشآت الإسرائيلية تُقدر بضعف الأضرار التي تكبدتها خلال حرب 2014 على قطاع غزة، والتي استمرت 50 يومًا، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

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-بينهم 58 طفلاً.. الصحة الفلسطينية: 197 شهيدًا حصيلة ضحايا العدوان حتى اليوم

-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 197 شهيدًا، بينهم 58 طفلاً و34 امرأة، فضلاً عن 1235 جريحًا منذ بداية العدوان على القطاع.اضغط هنا

-المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي يقرر استمرار العمليات في غزة

قرر المجلس الوزاري المصغر للاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة، حسبما ذكرت "العربية".

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-وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان الأوضاع في فلسطين

أجرى السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الأحد، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

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