شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: 16 موقعًا وقناة على «السوشيال ميديا» لمواجهة التطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدعوة عبر الفضاء الإلكترونى هدف استراتيجى للأوقاف فى المرحلة الراهنة، لنشر صحيح الدين والفكر الوسطى المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان. وأوضح «جمعة»، فى تصريحات، أمس، أنه تم تطوير موقع الوزارة وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا، ومنصة الأوقاف العلمية، كما تم إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات عبر منصات السوشيال ميديا، للتواصل مع الجمهور والنشر الدعوى والتثقيف الإلكترونى، بلغت 16 صفحة وموقعًا وقناة، لبث كل ما هو جديد فى الفكر الدينى.

وأكد جدية «الأوقاف» فى تمكين الشباب من القيادة على جميع المستويات، وفى جميع مفاصل العمل بالوزارة والجهات التابعة، لافتًا إلى إطلاق برنامج إعداد شباب الأوقاف للقيادة، وستتم إتاحة الفرصة أمام جميع المتميزين علميًّا وثقافيًّا وإداريًّا، عبر دفعات متتالية.