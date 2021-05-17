شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ» يحدد مصير «الصكوك السيادية» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، بحضور وزير المالية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تسعى الدولة لتحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل، بينها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين، التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وتتضمن أهداف مشروع القانون تحقيق تلك الأهداف من خلال الإجازة لوزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، بإصدار صكوك سيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

وأشارت المذكرة إلى أن «الصكوك السيادية» تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، إذ بلغ إجمالى إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا نحو 2.7 تريليون دولار أمريكى، فيما تأتى دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارًا لها، وحصيلة مصر من هذه السوق حاليًا منعدمة، ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، مادامت توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل.

وورد القانون فى 6 فصول، تضمن الفصل الأول الأحكام العامة، وتضمنت المادة الأولى التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة فى المشروع، كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية، مع بيان كيفية استخدام حصيلة الإصدار، وأوردت المادة «3» شكل الصكوك وصفاتها ومواصفاتها، ونصت المادة 6 على سريان المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك وعلى عائد التداول عليها، ومنحت المادة 7 لمالكى الصكوك جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول المتخذة أساسًا لإصدار الصكوك.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أنه تم تعديل وتطوير التنظيم التشريعى للصكوك التى تصدرها الشركات المساهمة فى عام 2018 بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 2018، والذى ألغى القوانين السابقة المنظمة للصكوك، ومن ثَمَّ صار هناك فراغ تشريعى، إذ لا يوجد حاليًا تنظيم تشريعى يُمكِّن الدولة من إصدار صكوك سيادية، وهو ما استلزم إعداد مشروع قانون متكامل، ويؤكد حتمية إصدار القانون، وكان الأزهر قد طالب بالعديد من التعديلات فى الصياغة بمشروع القانون لتتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

يُذكر أن القانون أحاله رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يوم 18 مارس الماضى، وتم عقد 9 اجتماعات انتهت إلى التوافق على القانون فى شكله الحالى لعرضه على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ومن المنتظر إحالته إلى مجلس النواب، بعد الموافقة عليه فى الغرفة التشريعية الثانية للبرلمان.