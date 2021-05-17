شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تلقى طلبات رخص البناء فى 27 مركزا بالمحافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المراكز التكنولوجية فى 27 مركزا ومدينة بالمحافظات، اليوم الاثنين، تلقى طلبات الحصول على رخص بناء وفقا لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى وقت سابق عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.

وفى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، توقف المراكز التكنولوجية المختارة فى 27 مركز ومدينة بالمحافظات، للعمل تجريبيا في التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، نظرا لإجازة عيد الفطر المبارك.