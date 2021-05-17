شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة يجب التأكد منها أثناء اختيار مدرسة ابنك والان مع تفاصيل الخبر
ـ لابد لولى الأمر يحدد، هل أعلم ابنى عربى أم لغات أم دولى
ـ المدارس العربى منها الحكومى والخاصة
ـ اللغات تشمل الخاصة والحكومى أيضا "الرسمية والقوميات"
ـ الدولى تشمل مدارس حكومية دولية بأسعار بسيطة وقوميات ودولى خاص
ـ لو اخترت مدرسة خاصة لازم تتأكد من حصولها على ترخيص
ـ لا بد وأن تكون المدرسة تعمل وفق لائحة معتمدة من الوزارة
ـ لازم المدرسة تكون بتقدم خدمة تناسب المصروفات وليست أقل
ـ تكون قريبة من المنزل لتوفير عامل الوقت والجهد على الطفل
ـ مصروفاتها مناسبة لدخل الأسرة
ـ تقديم أنشطة ووسائل تعلم مختلفة وإدخال التكنولوجيا
ـ اختيار مدرسة تناسب المستوى الاجتماعى للطفل
ـ المدارس الخاصة تقبل من 3 سنوات حتى أقل من 6 سنوات برياض الأطفال
ـ إذا تخطى الطفل سن 6 سنوات ويوم يحرم من الالتحاق بالتجريبى
ـ المدارس الحكومية تقدم خدمة مميزة خاصة التجريبى واليابانية والدولية الحكومية
ـ التجريبية تلتزم بفتح باب التقدم فى يونيو من كل عام إلكترونى