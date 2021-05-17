شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة يجب التأكد منها أثناء اختيار مدرسة ابنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء اختيار مدرسة لابنك لمرحلة رياض الأطفال، يجب التأكد من بعض المعلومات المهمة عن المدرسة قبل التقدم، و"الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل وضوابط الاختيار كالتالى:

ـ لابد لولى الأمر يحدد، هل أعلم ابنى عربى أم لغات أم دولى

ـ المدارس العربى منها الحكومى والخاصة

ـ اللغات تشمل الخاصة والحكومى أيضا "الرسمية والقوميات"

ـ الدولى تشمل مدارس حكومية دولية بأسعار بسيطة وقوميات ودولى خاص

ـ لو اخترت مدرسة خاصة لازم تتأكد من حصولها على ترخيص

ـ لا بد وأن تكون المدرسة تعمل وفق لائحة معتمدة من الوزارة

ـ لازم المدرسة تكون بتقدم خدمة تناسب المصروفات وليست أقل

ـ تكون قريبة من المنزل لتوفير عامل الوقت والجهد على الطفل

ـ مصروفاتها مناسبة لدخل الأسرة

ـ تقديم أنشطة ووسائل تعلم مختلفة وإدخال التكنولوجيا

ـ اختيار مدرسة تناسب المستوى الاجتماعى للطفل

ـ المدارس الخاصة تقبل من 3 سنوات حتى أقل من 6 سنوات برياض الأطفال

ـ إذا تخطى الطفل سن 6 سنوات ويوم يحرم من الالتحاق بالتجريبى

ـ المدارس الحكومية تقدم خدمة مميزة خاصة التجريبى واليابانية والدولية الحكومية

ـ التجريبية تلتزم بفتح باب التقدم فى يونيو من كل عام إلكترونى