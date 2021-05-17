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15 معلومة يجب التأكد منها أثناء اختيار مدرسة ابنك

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القاهرة - سامية سيد - أثناء اختيار مدرسة لابنك لمرحلة رياض الأطفال، يجب التأكد من بعض المعلومات المهمة عن المدرسة قبل التقدم، و"الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل وضوابط الاختيار كالتالى:

 

 ـ لابد لولى الأمر يحدد، هل أعلم ابنى عربى أم لغات أم دولى

 

ـ المدارس العربى منها الحكومى والخاصة

 

ـ اللغات تشمل الخاصة والحكومى أيضا "الرسمية والقوميات"

 

ـ الدولى تشمل مدارس حكومية دولية بأسعار بسيطة وقوميات ودولى خاص

 

ـ لو اخترت مدرسة خاصة لازم تتأكد من حصولها على ترخيص

 

ـ لا بد وأن تكون المدرسة تعمل وفق لائحة معتمدة من الوزارة

 

ـ لازم المدرسة تكون بتقدم خدمة تناسب المصروفات وليست أقل

 

 ـ تكون قريبة من المنزل لتوفير عامل الوقت والجهد على الطفل

 

ـ مصروفاتها مناسبة لدخل الأسرة

 

ـ تقديم أنشطة ووسائل تعلم مختلفة وإدخال التكنولوجيا

 

 ـ اختيار مدرسة تناسب المستوى الاجتماعى للطفل 

 

ـ المدارس الخاصة تقبل من 3 سنوات حتى أقل من 6 سنوات برياض الأطفال

 

 ـ إذا تخطى الطفل سن 6 سنوات ويوم يحرم من الالتحاق بالتجريبى

 

 ـ المدارس الحكومية تقدم خدمة مميزة خاصة التجريبى واليابانية والدولية الحكومية

 

ـ التجريبية تلتزم بفتح باب التقدم فى يونيو من كل عام إلكترونى

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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