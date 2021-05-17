شكرا لقرائتكم خبر عن «القومى للمرأة»: لا شكاوى من التحرش فى العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«لم نرصد شكاوى تحرش فى العيد»، هذا ما أعلنته غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة، التى تم تخصيصها لتلقى شكاوى التحرش الذى قد تتعرض له السيدات والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة، إن غرفة العمليات لم تتلق أى شكوى لحادث تحرش، ولكنها تلقت عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، والعنف الأسرى، وتنفيذ الأحكام، والاتجار بالبشر، والمشاكل المتعلقة بالميراث، بالإضافة إلى استفسارات ومتابعة الشكاوى، وتمت إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة.

يذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة يتلقى شكاوى واستفسارات السيدات والفتيات، وذلك على مدار 12 ساعة، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً عن طريق الخط المختصر ١٥١١٥، أو عن طريق الواتس آب على رقم 01007525600

كما يستقبل الشاكيات عن طريق المقابلة الشخصية بالمركز الرئيسى وفروع مكتب الشكاوى بالمحافظات من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ٣ عصرًا.