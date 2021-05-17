شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى أول ملتقى عربى للسياحة منذ «كورونا» بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الوفد المصرى المشارك فى فعاليات النسخة الـ28 من الملتقى العربى للسياحة والسفر «ATM 2021»، أمس، وافتتح الجناح المصرى المشارك فى الفعاليات، والذى يعُقد خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو الجارى بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أشـرف الـديـب، قـنصل مـصر الـعام فى دبى.

وضم القطاع الحكومى ممثلا فى الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب القطاع الخاص الممثل فى غرفة الفنادق ونخبة من رجال الأعمال وصناع السياحة، وتبلغ مساحة الجناح المـصرى المشارك فى المعرض 305 أمتار، ويشارك به 14 جــهة عــارضة تضم شركة مصر للطيران وعددا من الفنادق وشركات السياحة.

وقال «العنانى» إن مشاركة مصر فى هذا المعرض الذى يعتبر أول معرض سياحى كبير يتم تنظيمه منذ أزمة «كورونا» حضورياً وغير افتراضى، هامة، مشيراً إلى أن السوق العربية تعتبر إحدى الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، فإنها تمثل أكثر من 20% من الحركة السياحية الوافدة قبل الجائحة، منوها إلى أن مصر تعتبر مقصداً هاماً للسائح العربى لأسباب كثيرة، من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة والثقافات والعادات المشتركة، كما أن السائح العربى يشعر فى مصر وكأنه فى وطنه الثانى، وهو نفس شعور المصريين تجاه أشقائهم من الدول العربية.

وأكد أن مصر بها مزيج سياحى مثالى يقدم كل ما ينتظره السائح العربى فى تجربته السياحية من أماكن مفتوحة وشمس دافئة ومناظر وشواطئ خلابة، لافتاً إلى أن مصر تعد مقصداً سياحياً متميزاً طوال العام، حيث تمتلك منتجات سياحية متنوعة وتتميز بطقس رائع على مدار العام.

وأضاف أن مؤشرات أداء السياحة المصرية، خلال عام 2020 فى ظل تداعيات كورونا، تؤكد أنها فى تحسن ملحوظ منذ استئنافها فى يوليو الماضى، حيث وصل عدد السائحين الوافدين إلى 3 ملايين سائح من أكثر من 20 دولة حول العالم.

وأوضح أن مصر أطلقت، فى إبريل الماضى، حملة لتطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحى بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، والتى بدأت بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، مشيراً إلى أن هذه الحملة تتم بشكل مكثف، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية. وأشار إلى التعاون مع وزيرة الصحة خلال أيام للإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع بهاتين المحافظتين اللتاين تستقبلان العدد الأكبر من السائحين فى مصر، ما يعطى طمأنينة قوية لكافة دول العالم نحو السفر إلى مصر.

وقال هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن سوق السفر العربية من معارض السياحة الكبرى، مشيرا إلى أن حجم المشاركة قد تأثر بسبب جائحة كورونا، لكن هناك أجندة لقاءات مع رجال الأعمال المشاركين مع بعض رجال الأعمال من أوكرانيا وكرواتيا، وبعض شركات السياحة العربية.

وأضاف أن فرص العمل مع الشركاء العرب كبيرة وسيبدأ العمل مع صناع السياحة فى السعودية مع بداية يونيو المقبل، متوقعًا أن تكون تدفقات الخليج تدريجية مع موسم الصيف الحالى.

وتابع أنه من المتوقع أن يكون الساحل الشمالى هو قبلة السائح العربى الأولى، نظرًا لطبيعة الساحل وتناسبه مع الأسرة العربية، مشيرا إلى أن السائح المرتقب من السوق العربية، خاصة الأسر متوسطة العدد، ستفضل الإقامة فى الفنادق، بينما الأسر كبيرة العدد ستفضل الإقامة فى الفيلات داخل قرى الساحل الشمالى.

ودعا لضرورة مد فترات عمل المطاعم والكافيهات السياحية مع بداية موسم الصيف، مع استمرار كافة الإجراءات الاحترازية.