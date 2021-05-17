شكرا لقرائتكم خبر عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا بالمدارس العسكرية الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الجدد الموهوبين رياضيًا من البنين، مرحلة التعليم الابتدائى، بدءًا من الصف الرابع الابتدائى، والإعدادى والثانوى بكل المراحل الدراسية، بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسى 2021/ 2022 طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة.

ويبدأ سحب ملفات التقدم اعتبارًا من اليوم حتى 18 يوليو المقبل، من مقر المدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة

(الهايكستب) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط، ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم مختلف محافظات الجمهورية، ويبدأ قبول الملفات بمقار المدارس العسكرية الرياضية، بعد استيفاء البيانات المطلوبة، اعتبارًا من 29 مايو الجارى حتى 28 يوليو المقبل.

وحول الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية، فهى أن يكون الطالب متمتعًا بالجنسية المصرية، ويتم قبول الطلبة من الذكور فقط للمرحلة الابتدائية، بدءًا من الصف الرابع الابتدائى، والإعدادية والثانوية بكل مراحلها الدراسية، ويتم قبول طلبة المرحلة الابتدائية من أبناء المحافظة فقط التى تقع بها المدرسة، على أن تكون الدراسة بنظام اليوم الكامل والمبيت بمنزل ولى الأمر، فيما يتم قبول طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية من أبناء المحافظة التى تقع بها المدرسة، وكذلك المحافظات المجاورة، ويتم مبيت الطالب بالمدرسة، ويُسمح بالإجازات بنظام الراحات الأسبوعية.

علاوة على أن يتناسب عمر الطالب مع مرحلته الدراسية طبقًا للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم، وما هو متبع بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، وألا يكون قد تم فصله تأديبيًا من أى مدرسة سابقة، ولا يُقبل الطلبة الراسبون والناجحون بملحق، باستثناء الحاصلين على بطولات (جمهورية- دولى)، وأن يجتاز الطالب جميع الاختبارات المقررة الطبية والنفسية والعلمية والرياضية واختبار القوام والنمط الجسمانى والتقييم العام المعروف بـ(كشف الهيئة)، ولا يجوز الطعن على قرار عدم قبول الطالب أو استمراره بالمدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر القضائية للقوات المسلحة المختصة وحدها فقط دون غيرها، وفى حالة قبول الطالب يُمنح فترة شهر كمهلة لإحضار استغناء من النادى السابق له إلى المدرسة المنضم إليها، ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله فى حالة عدم إحضار الاستغناء خلال شهر من بدء الدراسة، وأن يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلًا بالنسبة للمرحلة الابتدائية (كشرط أساسى للقبول)، وحصول الطالب على بطولات مستوى (منطقة- جمهورية) بالنسبة للمرحلتين الإعدادية والثانوية، كشرط تفضيلى للقبول.

وتوفر القوات المسلحة الدعم اللازم للمدارس العسكرية الرياضية للدراسة طبقًا لأحدث النظم العلمية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم، وبالمجان تحت إشراف نخبة من المدرسين الأكفاء، بالإضافة إلى مباشرة الطلبة أثناء فترة الاستذكار الليلى، كما تسهم المدارس العسكرية الرياضية فى حصول الطالب على درجات التفوق الرياضى طبقًا لقوانين وزارة التربية والتعليم، وتوفر الملابس الرياضية والتخصصية والزى الخاص بالمدارس العسكرية الرياضية أثناء التدريب والبطولات والإجازات بالمجان، بالإضافة إلى توفير الملاعب والمنشآت والصالات الرياضية طبقًا للمواصفات الدولية، والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية لممارسة الطلبة نشاطهم الرياضى التخصصى طبقًا لمراحلهم السنية، ويتم توفير الأجهزة الفنية والإدارية والاستعانة بالمدربين الوطنيين والخبراء الدوليين تحت إشراف ضباط متخصصين، بالإضافة إلى إقامة معسكرات داخلية وخارجية بهدف الحفاظ على المستوى الرياضى للطلبة، فضلًا عن تقديم الحافز المادى والمعنوى للطلبة عند تحقيقهم البطولات الرياضية أو التفوق الدراسى ومنح الفرصة للأبطال الرياضيين من الطلبة للانضمام إلى المنتخبات القومية.

وبالنسبة للألعاب الرياضية بالمدارس العسكرية، فتضم الألعاب الفردية الأوليمبية لـ(14) لعبة، والتى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات أوليمبية وتضم ألعاب رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى والرماية والجودو، فضلًا عن الرياضات التى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات على المستوى الدولى والعالمى، وتضم ألعاب الجمباز والسلاح والدراجات والكاراتيه والكونغ فو والخماسى الحديث والترايثلون.