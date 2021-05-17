شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: الإعلان عن جدول «الثانوية العامة» فور اعتماده رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صحة جدول امتحانات الثانوية العامة المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالامتحانات قريبًا.

وقال «شوقى» فى بيان أمس، إنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة فور اعتماده رسميًا، وكذا تفاصيل وموعد تسليم أرقام الجلوس وأماكن اللجان للطلاب، وناشد الطلاب عدم الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا والتحقق من الأخبار من الوزارة وقنواتها الرسمية.

وأوضح مصدر بالوزارة، أنه تم بدء تسليم خطابات الندب للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة بدءًا من يونيو المقبل، وتدريب المشاركين على أعمال الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار كورونا.

فى سياق متصل، تبدأ المدارس، غدًا، عقد الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل، وحددت الوزارة فئات الطلاب الذين يحق لهم أداء الامتحان التكميلى، وهم الطلاب الذين تخلفوا عن أداء أى من امتحانات مارس وإبريل، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى، أو من تخلف عن امتحان شهر إبريل للمرحلة الثانوية، وكذا الطلاب الذين أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة، أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلى فى المناهج المقررة لشهرى مارس وإبريل، أو إبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة، وفى زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد 3 فى اليوم الواحد.

وأوضحت الوزارة أنه فى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلى يعقد للطالب امتحان دور ثان فى مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.

وانتهت الإدارات التعليمية والمدارس من وضع الأسئلة الخاصة بالامتحان التكميلى لصفوف النقل للبدء فى طباعتها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، كما تم الانتهاء من تجهيز وطباعة جداول الامتحانات والإعلان عنها داخل المدارس.

وأصدر مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قرارا ببدء الامتحانات التكميلية لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى بمدارس تعليم الجيزة، خلال يومى 18 و19 مايو الجارى، كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى خلال الفترة من 18 وحتى 22 مايو الجارى، بناء على الكتاب الدورى رقم 10 و11 بشأن الضوابط العامة لإنهاء إتمام الفصل الدراسى الثانى.