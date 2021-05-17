شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من انشاء قطاعات مركزية لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، فى محافظات الغربية والإسماعيلية وسوهاج، كنقاط عمل فى قطاعات : الدلتا، القناة، والصعيد، بهدف إحداث تنمية مستدامة فى مجالات الإنتاج الزراعى والحيوانى كمنظومة متكاملة ومترابطة، ودعم المزارع والمربى والحفاظ على الثورة الحيوانية المملوكة لهم.

وفى التقرير التالى نرصد 5 معلومات لا تعرفها عن الصندوق.

1 - يأتى ذلك فى إطار تطوير العمل بالصندوق التأمين، وسهولة التواصل مع المربيين وعملاءه بالمحافظات المختلفة.

2- صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يعد هو أقدم جهة تخصصية والأكثر احترافية.

3- تم انشاؤه عام 1959.

4- تغطى مظلة التأمين فى حدود أكثر من 25% من اجمالى رؤوس الماشية فى مصر.

5- الهدف من إنشاء الصندوق هو سرعة ومرونة تنفيذ الأدوار ورفع كفاءة العمل، والحرص على مصلحة المربي، للحصول على القروض التي تمنحها الدولة بهدف تنمية الثروة الحيوانية.