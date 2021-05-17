أخبار مصر

10 خطوات يجب اتباعها حال اندلاع حريق داخل شقتك السكنية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات يجب اتباعها حال اندلاع حريق داخل شقتك السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت إدارة الحماية المدنية عدة إرشادات لتوعية المواطنين لمواجهة خطر حرائق الشقق السكنية، والتى ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، نرصدها كالتالى:..

1الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران

2إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية

3-غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق

4الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان

6فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى

7إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة

8فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد

9منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربائى

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا