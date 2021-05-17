شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات يجب اتباعها حال اندلاع حريق داخل شقتك السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت إدارة الحماية المدنية عدة إرشادات لتوعية المواطنين لمواجهة خطر حرائق الشقق السكنية، والتى ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، نرصدها كالتالى:..

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية

3-غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربائى

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة