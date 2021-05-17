شكرا لقرائتكم خبر عن خطة إخلاء عزبة أبو قرن وإسطبل عنتر بمصر القديمة × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل أجهزة محافظة القاهرة إخلاء المناطق العشوائية، حيث من المقرر أن يتم نقل سكان منطقتي عزبة أبو قرن واسطبل عنتر، بمصر القديمة ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية .. ويعرض ”الخليج 365” خطة إخلاء تلك المناطق..

1. سيتم نقل سكان منطقة عزبة أبو قرن لوحدات مدينة معا بالسلام.

2. نقل سكان منطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة لمدينة معا.

3. تضم عزبة أبو قرن ما يقرب من 4 آلاف أسرة.

4. يتسلم السكان وحدات مجهزة بالفرش والأجهزة الكهربائية.

5. الانتهاء من نقل سكان منطقة بطن البقرة خلال أيام.

يذكر أنه تم تطوير 312 منطقة من المناطق غير الأمنة، من إجمالى 357 منطقة غير آمنة، بتكلفة 39 مليار جنيه، و خلال منتصف عام 2021، سيتم الانتهاء من تطوير كافة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.