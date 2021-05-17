شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 200 مليار جنيه لحياة كريمة 21/22 والصرف الصحى بالمقدمة بـ102 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت خطة التنمية للعام المالي الجديد 2021/2022 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب، مخصصات قدرها 200 مليار جنيه لصالح تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

يًشار إلي أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وفي هذا الصدد نستعرض تفصيلا توزيع المخصصات علي القطاعات المختلفة - وفقا لما ورصد في مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد 2021/2022:

1- 27.5 مليار جنيه لصالح قطاع الصحة

2- 4.4 مليار جنيه لصالح قطاع التعليم

3- 2 مليار جنيه لصالح قطاع الشباب

4- 6.9 مليار جنيه لصالح قطاع الري

5- 20 مليار جنيه لصالح قطاع الكهرباء

6- 12.2 مليار جنيه لصالح رصف الطرق

7- 102 مليار جنيه لصالح مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب

8- 5.6 مليار جنيه لصالح قطاع الاتصالات

9- 14 مليار جنيه لصالح قطاع التضامن

10- 3 مليار جنيه للمباني / الخدمات الحكومية