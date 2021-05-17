شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر ورشة سكة حديد لصيانة عربات البضائع بالإسكندرية فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن أكبر ورشة سكة حديد لصيانة عربات البضائع وتاريخها منذ إنشائها من قبل الرومانيين وحجم إنتاجها من صيانة عربات قطارات البضائع خلال التقرير التالى:

1ـ تم إنشاؤها بمنطقة جبل الزيتون بالإسكندرية بخبرة رومانية عام 1981 وبتكلفة تقدر بحوالى 65 مليون دولار

2ـ بدأ إنشاء الورش الجديدة عام 1982 واستغرق بناؤها 5 سنوات

3ـ بدأ تشغيل الورشة بعد إنهاء تنفيذها من قبل شركة رومانية عام 1988

4ـ تبلغ المساحة الكلية للورش حوالى 18 فدانا أى ما يعادل 75600 متر مربع بما فيها الأحواش الخارجية

5ـ عدد العمالة الكلية للورش وقت الإنشاء 1100 مهندس وفنى وعامل وإدارى بينما تبلغ العمالة الحالية حوالى 530 مهندسا وفنيا وعاملا وإداريا

6ـ تبلغ طول السكك المتاحة للمناورة والتخزين حوالى 6 كيلو متر طولى.

7ـ يبلغ أسطول الهيئة من عربات البضائع حاليا حوالى 8500 عربة طرازات مختلفة

8ـ إنتاج الورشة الشهرى يبلغ متوسط 165 عربة شهرياً

9ـ تتم العمرة العمومية لعربات البضائع كل 4 أو 3 سنوات أو عامين طبقاً للطراز.

10ـ تقوم الورشة بالعمرة العمومية لجميع طرازات عربات البضائع وإجراء جميع التعديلات لجميع طرازات عربات البضائع والتجديدات الشاملة لعربات نقل الحديد والطفلة والفحم وإصلاح العوارض الجسيمة نتيجة الحوادث وغيرها.