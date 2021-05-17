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السيسي يؤكد ضرورة عودة الهدوء في فلسطين وإنهاء العنف بصفة عاجلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة عودة الهدوء في فلسطين وإنهاء العنف بصفة عاجلة.

وأعرب الرئيس السيسي -في تصريحات خاصة لقناة "فرانس 24" الفرنسية مساء اليوم /الأحد/- عن أمله في إنهاء العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يعود الاستقرار في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تبذل جهودها من أجل وقف العنف، مشددا في الوقت ذاته على أن سقوط الضحايا ليس في مصلحة المنطقة أو مصلحة الاستقرار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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