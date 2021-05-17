شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد: 67 مواطنًا تلقوا لقاح كورونا الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الوادي الجديد ،مساء الأحد،عن تطعيم٦٧ مواطن بلقاح فيروس كورونا بمراكز تلقي اللقاح بمراكز المحافظة خلال يوم الأحد من خلال مراكز تلقى اللقاح بكل من المركز الطبي والمركز الإقليمي لنقل الدم بالخارجة والمركز الطبى بموط بالداخلة ومستشفى الفرافرة المركزي

وكان اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد قد ناشد المواطنين بسرعة التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا ،بالاصافة إلى اطلاق فرق من المتطوعين لتسجيل المواطنين وخاصة بالاماكن البعيدة والنائية بالاضافة إلى التاكيد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.