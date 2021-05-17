شكرا لقرائتكم خبر عن شكري ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيًا تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، اتصالاً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، بحثا خلاله تطورات الوضع المتأزم في الأراضي الفلسطينية.

وثمّن الوزير الأمريكي جهود مصر والاتصالات التي تضطلع بها مع طرفي الصراع، في محاولة للتوصل إلى وقف للأعمال العدائية.

واتفق الوزيران على أهمية العمل -في إطار من التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة- على إقرار السلام والاستقرار في المنطقة.